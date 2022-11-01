Стало известно, в какое время Даниил Медведев проведёт первый матч на «Мастерсе» в Париже

Организаторы турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) опубликовали расписание пятого игрового дня. В нём свой первый матч проведёт чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В первом круге он сразится с 25-м номером рейтинга австралийцем Алексом де Минором. Встреча пройдёт вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 14:30 мск.

Другие интересные противостояния пятого игрового дня:

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Даниэль Эванс (Великобритания), центральный корт, начало матча – в 13:00 мск;

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Йосихито Нисиока (Япония), центральный корт, третий запуск;

Тейлор Фритц (США, 9) – Жиль Симон (Франция, WC), центральный корт, четвёртый запуск;

Томми Пол (США) – Рафаэль Надаль (Испания), центральный корт, пятый запуск.