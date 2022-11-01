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Рафаэль Надаль вместе с женой создал собственную линейку ароматов

Рафаэль Надаль вместе с женой создал собственную линейку ароматов
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вместе с супругой Марией Перелло выпустил линейку ароматов под названием In All Intimacy.

«Я очень публичный человек, когда дело касается работы, но я считаю, что главным моим успехом является то, как мы с Марией сумели построить нашу жизнь. Сейчас мы делаем новый шаг в нашей жизни (о рождении сына), поэтому мы подумали: почему бы не создать что-нибудь совместное?» — приводит слова Надаля Vogue.

Ароматы вдохновлены родиной Надаля – Мальоркой. «Я хотел чего-то свежего, чистого, чего-то с оттенком Средиземноморья», — отметил Надаль.

В линейке представлены ароматы как от Рафаэля, так и от Марии, их объединяют нотки бергамота, жасмина и сандалового дерева.

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