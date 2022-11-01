Джокович — журналистам: пожалуйста, не задавайте вопросов о карьере сына! Ему всего 8 лет
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович призвал журналистов уменьшить внимание к его старшему ребёнку – сыну Стефану.
«Пожалуйста, не задавайте вопросов о его карьере! Ему всего восемь лет. Сейчас для него важно рассматривать теннис как игру, которая помогает ему развиваться как умственно, так и физически», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Отметим, что в середине мая 2022 года на тот момент семилетний Стефан выиграл свой первый теннисный турнир – небольшие клубные соревнования в Сербии. В тот же день Джокович завоевал шестой трофей на «Мастерсе» в Риме (Италия).
У Новака и его жены Елены также есть дочь, которую зовут Тара.
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