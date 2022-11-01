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Федерация тенниса Франции исключила Корентена Муте из своей системы

Федерация тенниса Франции исключила Корентена Муте из своей системы
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Федерация тенниса Франции (FFT) исключила из своей структуры 64-ю ракетку мира Корентена Муте, сообщает L'Équipe. Решение обосновано частыми нарушениями кодекса поведения со стороны игрока.

Напомним, в конце сентября Муте чуть не подрался с соперником после матча, судье пришлось разнимать теннисистов.

Организация больше не будет оказывать Муте финансовую поддержку. Также Корентен больше не сможет бесплатно тренироваться в Национальном центре со специалистом, которого ему предоставляла FFT.

В данный момент Муте выступает на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Француз пробился в основную сетку соревнований, выиграв квалификацию. Корентен успешно преодолел первый раунд турнира, обыграв 26-ю ракетку мира хорвата Борну Чорича со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

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