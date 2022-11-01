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Денис Шаповалов с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Париже

Денис Шаповалов с трудом пробился во второй круг «Мастерса» в Париже
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16-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пробился во второй круг последнего в текущем сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция).

В стартовом матче Шаповалов обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Шаповалов девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Серундоло один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Шаповалов сразится с 14-м номером рейтинга испанцем Пабло Карреньо-Бустой (14).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2022, среда. 19:00 МСК
Пабло Карреньо-Буста
14
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Денис Шаповалов
16
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Комментарии
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