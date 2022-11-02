Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Париже, где встретится с Джоковичем
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В Париже (Франция) на стадионе «Берси. Центральный корт» состоялся матч второго круга теннисного турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 26-летний представитель России Карен Хачанов (19-е место рейтинга) и 26-летний швейцарец Марк-Андреа Хюслер (61-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Хачанова в трёх сетах – 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.
На счету Карена – 10 подач навылет, две двойные ошибки и три из трёх реализованных брейк-пойнтов (100%). У его оппонента – четыре эйса, три двойные ошибки и два из четырёх удачных брейк-пойнта (50%).
В третьем круге соревнований соперником Карена Хачанова станет 35-летний представитель Сербии Новак Джокович (седьмая ракетка мира).
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