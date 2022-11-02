Касаткина в 2022 году пять раз уступила Свёнтек, не выиграв ни одного сета

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая восьмую строку в рейтинге WTA, провела на Итоговом турнире пятую встречу с первой ракеткой мира Игой Свёнтек в текущем году. Во всех пяти случаях она уступила полячке в двух сетах.
Таким образом, Касаткина не выиграла ни одного сета и проиграла 10. Суммарно Дарья взяла 19 геймов, в то время как Свёнтек, соответственно, 60.
Первая встреча Дарьи и Иги в 2022 году состоялась в январе в третьем круге Australian Open, где полька взяла верх со счётом 6:2, 6:3. 14 февраля соперницы сошлись на турнире в Эмиратах (6:1, 6:2), а ещё через неделю – в Дохе, где Свёнтек также победила с убедительным счётом (6:3, 6:0). В июне Ига встретилась на пути Касаткиной к финалу «Ролан Гаррос». В полуфинальной игре Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира победила со счётом 6:2, 6:1. Наконец, на старте Итогового турнира Дарья уступила 2:6, 3:6.
- 2 ноября 2022
-
03:35
-
02:40
-
01:20
-
00:53
-
00:35
- 1 ноября 2022
-
23:41
-
23:28
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:37
-
22:16
-
21:10
-
20:35
-
20:24
-
19:54
-
19:44
-
19:20
-
19:02
-
18:46
-
18:23
-
18:10
-
17:55
-
17:48
-
16:31
-
15:05
-
14:47
-
14:14
-
13:53
-
13:40
-
13:39
-
12:02
-
11:52
-
11:45
-
11:02