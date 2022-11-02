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Касаткина в 2022 году пять раз уступила Свёнтек, не выиграв ни одного сета

Касаткина в 2022 году пять раз уступила Свёнтек, не выиграв ни одного сета
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая восьмую строку в рейтинге WTA, провела на Итоговом турнире пятую встречу с первой ракеткой мира Игой Свёнтек в текущем году. Во всех пяти случаях она уступила полячке в двух сетах.

Таким образом, Касаткина не выиграла ни одного сета и проиграла 10. Суммарно Дарья взяла 19 геймов, в то время как Свёнтек, соответственно, 60.

Первая встреча Дарьи и Иги в 2022 году состоялась в январе в третьем круге Australian Open, где полька взяла верх со счётом 6:2, 6:3. 14 февраля соперницы сошлись на турнире в Эмиратах (6:1, 6:2), а ещё через неделю – в Дохе, где Свёнтек также победила с убедительным счётом (6:3, 6:0). В июне Ига встретилась на пути Касаткиной к финалу «Ролан Гаррос». В полуфинальной игре Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира победила со счётом 6:2, 6:1. Наконец, на старте Итогового турнира Дарья уступила 2:6, 3:6.

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