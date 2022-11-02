Ига Свёнтек прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в первом матче Итогового

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом матче Итогового чемпионата WTA. Соперницей Свёнтек была российская теннисистка Дарья Касаткина. Польская спортсменка одержала победу со счётом 6:2, 6:3.

«Чем я больше всего довольна? Конечно, началом. У меня было чувство, что я могу играть действительно агрессивно. С другой стороны, с этими мячами нужно соблюдать большую осторожность. Я хотела найти баланс. Думаю, мне это удалось уже с самого начала.

Это вселило в меня уверенность на остаток матча. Я рада, что мне довольно быстро удалось освоиться с условиями», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.