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Ига Свёнтек рассказала, что забыла сделать в победном матче с Касаткиной на Итоговом

Ига Свёнтек рассказала, что забыла сделать в победном матче с Касаткиной на Итоговом
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу в первом матче Итогового чемпионата WTA. Соперницей Свёнтек была российская теннисистка Дарья Касаткина. Польская спортсменка одержала победу со счётом 6:2, 6:3.

По словам Иги, она не прибегала к так называемой технике визуализации, поскольку забыла это сделать.

«Обычно я применяю визуализацию, когда чувствую, что с моей техникой что-то не то. Откровенно говоря, сегодня я забыла это сделать. Хотя я не тот человек, который визуализирует себя рядом с трофеями», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Ранее Ига Свёнтек прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной.

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Ига Свёнтек прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в первом матче Итогового

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