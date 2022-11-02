«Это было впервые в жизни». Даниил Медведев — о моменте в полуфинале с Джоковичем в Астане

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о полуфинале турнира в Астане с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Матч состоялся в октябре. Медведев не смог закончить встречу из-за травмы.

«Я потянул мышцу и сразу же почувствовал это перед вторым розыггрышем на тай-брейке. Пару секунд я думал: у меня что, судороги? После розыгрыша я сообразил: нет, это наверняка растяжение.

Это случилось впервые в жизни, когда я стал испытывать такое из-за одного движения. Я чувствовал, что, если продолжу матч, то могу порвать мышцу и вылететь на три месяца», — приводит слова Медведева Tennis.com.



Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.