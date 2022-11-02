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Мария Шарапова рассказала, кормит ли своего сына грудью

Мария Шарапова рассказала, кормит ли своего сына грудью
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, что кормит своего сына грудью. Напомним, 1 июля 35-летняя Шарапова родила сына. Мальчика назвали Теодором. Отец ребёнка — британский предприниматель Алекс Гилкс, жених Марии.

«Так как я кормлю грудью, я всегда голодна. Мне кажется, все по-разному справляются со своим телом после родов. Но я чувствую, что сейчас мне всегда нужно есть, чего не было во время моей беременности. Интересный баланс.

Теперь я чувствую, что мне постоянно нужно вырабатывать молоко (смеётся), поэтому мне нужна еда! Это странный баланс, и я всё ещё пытаюсь понять его. Но здоровье всегда зависит от того, что ты ешь», — приводит слова Шараповой издание New Beauty.

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