Бывший врач Халеп заявила, что допинг-пробу Симоны могли испортить в лаборатории
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Доктор Дана Сафта, бывший медицинский консультант двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Симоны Халеп, предположила, как запрещённый препарат мог попасть в организм спортсменки, сообщает Tennis World USA. Ранее стало известно, что в допинг-пробе Халеп обнаружили запрещённый препарат.
Сафта указала, что Халеп дважды сдала отрицательные допинг-тесты, прежде чем сдать положительный. По её словам, её допинг-пробу могли испортить в лаборатории; также не исключено, что спортсменке что-то подбросили в пищу.
В настоящий момент 31-летняя Симона Халеп занимает 10-е место в рейтинге WTA. Лидирует 21-летняя полька Ига Свёнтек.
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