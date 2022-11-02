Тарпищев: Хачанов зависим от подачи. Если она в порядке, Карен играет на уровне топ-20

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над Марком-Андреа Хюслером со счётом 6:3, 4:6, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Париже.
«Хачанов давно обрёл уверенность в себе и прилично играет где-то полгода. Ему осталось только разнообразить игру.
Что касается матча с Хюслером, то если Карен надёжно подаёт — под 70%, — он свою подачу не проигрывает. Именно за счёт такой подачи, когда соперник принимает коротко, позиционный розыгрыш у Карена в кармане. Дальше ему остаётся только додавить соперника. Карен очень зависим от первой подачи. Если с подачей всё в порядке, он играет на уровне мировой двадцатки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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