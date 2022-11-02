Тарпищев считает, Хачанову будет сложно навязать борьбу Джоковичу в 1/8 финала в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче третьего круга «Мастерса» в Париже, в котором российский теннисист Карен Хачанов сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Карену будет сложно навязать борьбу Джоковичу, потому что корты в Париже средние по отскоку, а по комбинаторике Новак играет лучше, чем кто-либо в мире. Серб веером, пасьянсом играет розыгрыш и практически может попадать в любую точку из любого места корта. Если Джокович в форме, он реально первая ракетка мира», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



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