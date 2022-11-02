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Шамиль Тарпищев объяснил, почему Дарья Касаткина проиграла Иге Свёнтек на Итоговом турнире

Шамиль Тарпищев объяснил, почему Дарья Касаткина проиграла Иге Свёнтек на Итоговом турнире
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение восьмого номера рейтинга WTA российской теннисистки Дарьи Касаткиной от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек на Итоговом чемпионате WTA. Касаткина проиграла Свёнтек со счётом 2:6, 3:6.

«Свёнтек играет на других скоростях, чем Дарья, у которой проблема с исполнением второй подачи. Были бы медленнее корты, была бы борьба. А так ожидаемо Свёнтек довольно легко её обыграла.

Свёнтек пришла надолго, думаю, года три она будет доминировать. Дарья для своей игры сейчас занимает то место, которое ей реально по силам», — приводит слова Тарпищева Metaratings.

Касаткина уступила первой ракетке мира в Финале WTA. Есть ли у Дарьи шансы на плей-офф? Касаткина уступила первой ракетке мира в Финале WTA. Есть ли у Дарьи шансы на плей-офф?

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