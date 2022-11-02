Ольховский назвал признаком уверенности в себе победу Хачанова над Хюслером в Париже

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Карена Хачанова над Марком-Андреа Хюслером со счётом 6:3, 4:6, 6:4 во втором круге «Мастерса» в Париже.

«Карен сейчас уверен в себе и хорошо играет. Мы об этом говорим с US Open. В 1/16 парижского «Мастерса» у него был достаточно сложный соперник, левша, очень быстрый. Но Карен выдержал этот напор от Хюслера, и то, что Хачанов хорошо сыграл и победил, — это признак его уверенности в себе, потому что победить швейцарца было не очень просто.

Удивил ли Хюслер? Да, удивил. Мне кажется, что он может преподнести некоторые сюрпризы в следующем сезоне», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



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