Элина Свитолина показала снимок с фотосессии в роскошном платье

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с фотосессии, на которой она предстала в роскошном платье.
Фото: из личного архива элины свитолиной
В середине октября стало известно, что Свитолина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис, впервые стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Скай.
28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
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