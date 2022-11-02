Андрей Ольховский: если Хачанов справится с волнением, то навяжет Джоковичу борьбу

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем матче третьего круга «Мастерса» в Париже, в котором российский теннисист Карен Хачанов сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«В матче с Джоковичем главный вопрос — это психология Карена. Если он справится с волнением и будет играть так же, как в матче с Хюслером, то обязательно навяжет борьбу, почему нет. Джокович в матче против Кресси показал совсем другой стиль игры, и ему придётся немного перестраиваться под Хачанова. Будем болеть за Карена», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



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