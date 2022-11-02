Гендиректор WTA высказался о допинге Симоны Халеп

Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп обнаружили запрещённый препарат.

«Я верю ей, что она ничего не делала намеренно. При этом я искренне верю в нашу антидопинговую программу и считаю её хорошей. Наши игроки тоже её поддерживают. И, если вы спросите Симону, она поддержит её.

Уверен, что постепенно станет известна правда. Тогда мы поступим соответствующим образом. Но я весьма сочувствую Симоне, поскольку никогда не усомнюсь в её честности», — приводит слова Стива Саймона AP News.

Новость по теме Бывший врач Халеп заявила, что допинг-пробу Симоны могли испортить в лаборатории

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.