Гендиректор WTA высказался о допинге Симоны Халеп
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Генеральный директор WTA Стив Саймон прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира румынской теннисистки Симоны Халеп обнаружили запрещённый препарат.
«Я верю ей, что она ничего не делала намеренно. При этом я искренне верю в нашу антидопинговую программу и считаю её хорошей. Наши игроки тоже её поддерживают. И, если вы спросите Симону, она поддержит её.
Уверен, что постепенно станет известна правда. Тогда мы поступим соответствующим образом. Но я весьма сочувствую Симоне, поскольку никогда не усомнюсь в её честности», — приводит слова Стива Саймона AP News.
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