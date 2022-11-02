Болбой попал в Джоковича во время игры в пинг-понг, Новак свалился. Видео

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал забавное видео в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как сыграл в настольный теннис с болбоем.

В видео Джокович и болбой провели несколько розыгрышей. После одного из них в Новака попал мяч, и теннисист свалился на пол. Он тут же дал понять, что это шутка, и пожал руку болбою.



На текущей неделе 35-летний Новак Джокович выступает на хардовом турнире серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Сербский спортсмен уже вышел в третий раунд. Соперником Джоковича, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, станет российский теннисист Карен Хачанов, являющийся 19-й ракеткой мира.