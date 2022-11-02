Даниил Медведев выпадет из топ-3 рейтинга ATP после «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потеряет место в топ-3 рейтинга ATP, когда 7 ноября организация опубликует обновлённую версию классификации. Это стало известно сегодня, 2 ноября, когда греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.
Таким образом, Медведев, даже если выиграет «Мастерс», в лучшем случае будет четвёртым. У него сгорят 600 очков за выход в финал прошлогоднего «Мастерса» и 1000 очков за финал Итогового турнира. Даниил может опуститься и ниже. В теории его могут обойти Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублёв.
В настоящий момент Медведев играет свой матч второго круга на «Мастерсе» в Париже. Его соперник — австралиец Алекс де Минор.
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