Медведев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв де Минору

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче второго раунда соревнований четвёртый сеяный Медведев потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 15 брейк-пойнтов. Де Минор подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Счёт в личном противостоянии Медведева и де Минора в официальных матчах стал 4-1 в пользу российского теннисиста.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Алекс де Минор во втором круге «Мастерса» в Париже.

В третьем круге «Мастерса» в Париже де Минор сыграет с 16-м сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо.