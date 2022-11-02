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Медведев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв де Минору

Медведев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв де Минору
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Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче второго раунда соревнований четвёртый сеяный Медведев потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 15 брейк-пойнтов. Де Минор подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Счёт в личном противостоянии Медведева и де Минора в официальных матчах стал 4-1 в пользу российского теннисиста.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Алекс де Минор во втором круге «Мастерса» в Париже.

В третьем круге «Мастерса» в Париже де Минор сыграет с 16-м сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2022, среда. 14:55 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		2 7
         
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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