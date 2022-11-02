Медведев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв де Минору

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче второго раунда соревнований четвёртый сеяный Медведев потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из 15 брейк-пойнтов. Де Минор подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Счёт в личном противостоянии Медведева и де Минора в официальных матчах стал 4-1 в пользу российского теннисиста.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Алекс де Минор во втором круге «Мастерса» в Париже.
В третьем круге «Мастерса» в Париже де Минор сыграет с 16-м сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо.
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