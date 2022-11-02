«Очень странное поражение». Дмитриева — о вылете Медведева с «Мастерса» в Париже
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Известный спортивный комментатор Анна Дмитриева отреагировала на поражение третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже от австралийца Алекса де Минора – 4:6, 6:2, 5:7.
«Очень странное поражение Медведева. По первому сету было понятно, что Даниил не в идеальном состоянии, так как де Минор гораздо слабее. Австралиец в этом году чуть-чуть поднялся, но это всё равно не тот уровень.
Что ждать от выступления на Итоговом турнире? Даниил будет готовиться к нему. Может быть, сейчас не нужно форсировать усилия. Медведев всегда играет на победу. Не могу объяснить это поражение», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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