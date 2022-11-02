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Даниил Медведев окажется не выше пятого места в рейтинге АТР после «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев окажется не выше пятого места в рейтинге АТР после «Мастерса» в Париже
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Российский теннисист Даниил Медведев потеряет место в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), когда в понедельник, 7 ноября, организация опубликует обновлённую версию классификации.

Потерпев поражение во втором круге «Мастерса» в Париже от австралийца Алекса де Минора, прошлогодний финалист Медведев потерял сразу 600 очков. Ещё 1000 очков за финал Итогового турнира – 2021 также сгорят 7 ноября.

В лучшем случае Медведев начнёт новую неделю на пятом месте в рейтинге АТР. Но его ещё могут подвинуть и другие преследователи – канадец Феликс Оже-Альяссим и соотечественник Андрей Рублёв. Отметим, что именно по этому новому рейтингу будет произведён посев на Итоговом турнире — 2022 в Турине (Италия).

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