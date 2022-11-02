Ольховский: ничего страшного, что Медведев проиграл. Будет время отдохнуть перед Итоговым

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже от австралийца Алекса де Минора – 4:6, 6:2, 5:7.

«В последнем гейме две двойные и двойная на матч, конечно, подпортили общую картину. Даниил хорошо играл до последнего гейма, отыграл два матчбола, неплохо подавал. Де Минор хорошо играл и под конец матча не боялся выйти к сетке, и из-за этого у Медведева не проходили укороченные. Считаю, что ничего страшного в этом поражении точно нет, потому что Даниил уже попал на Итоговый турнир.



Может ли поражение от де Минора как-то сказаться на его выступление на Итоговом турнире? Не думаю. Дело в том, что Медведев играет на высоком уровне и хорошо знает тех ребят, кто сыграет на Итоговом, практически всех он обыгрывал. Мне кажется, что, наоборот, у Медведева сейчас будет время отдохнуть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.