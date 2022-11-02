Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Имера

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга соревнований восьмой сеяный Оже-Альяссим нанёс поражение шведу Микаэлю Имеру, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.

Оже-Альяссим 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Имер подал два эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За выход в третий круг «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим сыграет с победителем противостояния между девятым сеяным американцем Тейлором Фритцем и французом Жилем Симоном, получившим уайлд-кард от организаторов.