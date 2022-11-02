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Рублёв и Хачанов проиграли в парном разряде на старте «Мастерса» в Париже

Рублёв и Хачанов проиграли в парном разряде на старте «Мастерса» в Париже
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не смогли выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в парном разряде. В стартовом матче соревнований Рублёв и Хачанов потерпели поражение от французской пары Эдуард Роже-Васслен и Николя Маю со счётом 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Рублёв и Хачанов семь раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов. Роже-Васслен и Маю подали семь эйсов, трижды ошиблись на подаче и реализовали три из пяти брейк-пойнтов.

Напомним, в одиночном разряде и Рублёв, и Хачанов вышли в третий круг. Карен сыграет с сербом Новаком Джоковичем, а соперник Андрея определится в матче между поляком Хубертом Хуркачем и датчанином Хольгером Витусом Нёсков Руне.

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