Даниил Медведев: судья не провёл хороший матч, но я не критикую

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что недоволен работой судьи в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Париже. Медведев потерпел поражение от представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 4:6, 6:2, 5:7.

В ходе встречи судья на вышке Начо Форкадель отказал Даниилу в использовании видеоповтора. Россиянин спорил с арбитром и ударил по его микрофону. После поражения Медведев не смог сдержать эмоций и разбил ракетку о корт.

«Я вообще не говорил с судьёй о болельщиках. Зрители были хороши, они поддерживали обоих игроков, 50/50, это всегда приятно. На мой взгляд, судья не провёл хороший матч, но я не критикую… Скажем так, у него был плохой матч, как, например, это возможно и у меня. В концовке я действовал недостаточно хорошо. Признаю это. Но, на мой взгляд, судейство не было хорошим. Мне нравится Начо, и он мне нравится как судья. Я говорю только о сегодняшнем дне.

Де Минор играл очень хорошо. Допустил мало ошибок, много раз делал правильный выбор. У меня были шансы выиграть матч, но я их не использовал. Ему удалось оказать на меня достаточное давление в конце матча, чтобы победить», — приводит слова Медведева Tennis Majors.