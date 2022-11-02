Янчук: Медведев заслуженно проиграл де Минору. Даня грубо наошибался в концовке

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже от австралийца Алекса де Минора – 4:6, 6:2, 5:7.
«Очень неожиданное поражение Даниила сегодня. На протяжении всего матча была напряжённая борьба. Это был абсолютный равный теннис. Если честно, я не ожидал, что австралиец отыграет так хорошо. Алекс сумел сдержать натиск Медведева после второго сета.
Даня заслуженно проиграл де Минору. Он грубо наошибался в концовке матча — отсюда и результат. Нельзя было допускать две двойные ошибки при счёте 5:6. Желаю Медведеву удачи на Итоговом турнире! Там нужно будет исправить все свои ошибки и показать свою лучшую игру», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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