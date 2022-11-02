Руне стал соперником Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Париже
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Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В матче второго круга соревнований Руне нанёс поражение 10-му сеяному представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Руне трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Хуркач подал десять эйсов, дважды ошибся на подаче и не взял ни одной подачи соперника.
10-я ракетка мира 25-летний Хуркач и 18-й номер рейтинга АТР 19-летний Руне впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Руне сыграет с седьмым сеяным россиянином Андреем Рублёвым.
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