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Руне стал соперником Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Париже

Руне стал соперником Рублёва в третьем круге «Мастерса» в Париже
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Датский теннисист Хольгер Витус Нёсков Руне вышел в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). В матче второго круга соревнований Руне нанёс поражение 10-му сеяному представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Руне трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Хуркач подал десять эйсов, дважды ошибся на подаче и не взял ни одной подачи соперника.

10-я ракетка мира 25-летний Хуркач и 18-й номер рейтинга АТР 19-летний Руне впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Руне сыграет с седьмым сеяным россиянином Андреем Рублёвым.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2022, среда. 20:45 МСК
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Хольгер Витус Нёсков Руне
18
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
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