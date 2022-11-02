Селиваненко — о поражении Медведева: де Минор сыграл один из лучших матчей в своей карьере

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже от австралийца Алекса де Минора – 4:6, 6:2, 5:7. Для прошлогоднего финалиста Медведева это был стартовый матч на турнире.

«Теннис тем и прекрасен, что в нём не всегда выигрывает фаворит. Де Минор сыграл сегодня один из лучших матчей в своей карьере! Даниил просто не смог закрепить полученное преимущество.



Три из 15 реализованных брейк-пойнтов, конечно же, мало для игры в таком матче. Но любая победа или неудача складываются из множества мелких нюансов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.