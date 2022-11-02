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В ФТР оценили шансы Медведева победить на Итоговом турнире в Турине

В ФТР оценили шансы Медведева победить на Итоговом турнире в Турине
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил шансы Даниила Медведева победить на Итоговом чемпионате АТР в Турине.

«Спорт состоит из сочетания побед и поражений. Игроки такого уровня делают выводы из проигранного матча и готовятся к следующему турниру более усердно. Даниил ещё в Вене выполнил задачу по попаданию на итоговый турнир. Сейчас у него будет десять дней, чтобы спокойно восстановиться и поехать свежим в Турин.

Медведев всегда играет на победу в любом турнире. В целом, как и остальные семь участников итогового. Успех в Турине зависит от многих факторов. Сейчас уровень всех участников достаточно равный, и каждый из них сверхмотивирован. Явного фаворита на этом турнире не будет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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