В ФТР оценили шансы Медведева победить на Итоговом турнире в Турине

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил шансы Даниила Медведева победить на Итоговом чемпионате АТР в Турине.

«Спорт состоит из сочетания побед и поражений. Игроки такого уровня делают выводы из проигранного матча и готовятся к следующему турниру более усердно. Даниил ещё в Вене выполнил задачу по попаданию на итоговый турнир. Сейчас у него будет десять дней, чтобы спокойно восстановиться и поехать свежим в Турин.



Медведев всегда играет на победу в любом турнире. В целом, как и остальные семь участников итогового. Успех в Турине зависит от многих факторов. Сейчас уровень всех участников достаточно равный, и каждый из них сверхмотивирован. Явного фаворита на этом турнире не будет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.