Десятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Турине (Италия). Это стало ясно после поражения поляка в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) от датчанина Хольгера Витуса Нёсков Руне со счётом 5:7, 1:6.

После этого поражения на две вакантные путёвки на Итоговый чемпионат АТР осталось три претендента – россиянин Андрей Рублёв, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц. Последнему для этого нужно взять титул в Париже.

Напомним, Рублёв за выход в четвертьфинал французского «Мастерса» сыграет с Руне, а Оже-Альяссим – с победителем матча между Фритцем и французом Жилем Симоном, который проходит в эти минуты.