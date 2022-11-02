Хуберт Хуркач потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат АТР
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Десятая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач потерял шансы попасть на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Турине (Италия). Это стало ясно после поражения поляка в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) от датчанина Хольгера Витуса Нёсков Руне со счётом 5:7, 1:6.
После этого поражения на две вакантные путёвки на Итоговый чемпионат АТР осталось три претендента – россиянин Андрей Рублёв, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Тейлор Фритц. Последнему для этого нужно взять титул в Париже.
Напомним, Рублёв за выход в четвертьфинал французского «Мастерса» сыграет с Руне, а Оже-Альяссим – с победителем матча между Фритцем и французом Жилем Симоном, который проходит в эти минуты.
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