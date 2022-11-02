Даниил Медведев и Андрей Рублёв третий год подряд сыграют на Итоговом турнире АТР

Третий год подряд сразу два российских теннисиста выступят на Итоговом чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). С 2020 по 2022 год ими неизменно становятся Даниил Медведев и Андрей Рублёв. При этом в 2020-м Медведев выигрывал эти соревнования. Ранее лишь однажды, в 2000 году, на Итоговом турнире играли два россиянина – Евгений Кафельников и Марат Сафин.

В 2022 году, кроме россиян, двойное представительство в Турине имеют испанцы — Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Также квалифицировались серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Окончательный список стал известен сегодня, 2 ноября, после того как поляк Хуберт Хуркач и американец Тейлор Фритц проиграли в матчах второго круга «Мастерса» в Париже.

Итоговый чемпионат АТР пройдёт в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.