Известно время начала матчей 3-го круга «Мастерса» в Париже с участием Хачанова и Рублёва

Стало известно расписание матчей третьего круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). До этой стадии соревнований добрались два российских теннисиста.
Карен Хачанов сыграет с шестым сеяным сербом Новаком Джоковичем на центральном корте. Эта встреча стоит четвёртым запуском и начнётся не ранее 17:30 мск.
Андрей Рублёв встретится с датчанином Хольгером Витусом Нёсков Руне на первом корте. Их матч стоит третьим запуском и начнётся не ранее 16 часов.
По итогам матчей второго круга «Мастерса» в Париже Россия потеряла одного представителя – третью ракетку мира Даниила Медведева, который впервые в карьере проиграл австралийцу Алексу де Минору. При этом стали известны все участники Итогового турнира АТР, в числе которых третий год подряд Рублёв и Медведев.
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