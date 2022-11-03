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Надаль проиграл Полу и вылетел из турнира в Париже

Надаль проиграл Полу и вылетел из турнира в Париже
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль не смог выйти в третий круг турнира в Париже. Во втором круге он проиграл представителю США Томми Полу со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время испанец выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету американца четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Пол встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5,4 млн. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финале турнира обыграл россиянина Даниила Медведева.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2022, среда. 23:20 МСК
Томми Пол
31
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 1
         
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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