Жабер обыграла Пегулу на Итоговом турнире WTA. Американка стартовала с двух поражений

В Форт-Уэрте завершился очередной матч Итогового турнира WTA. Вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса обыграла занимающую третью строку рейтинга американку Джессику Пегулу – 1:6, 6:3, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час и 38 минут. За это время Пегула совершила четыре двойных ошибки, в то время как её соперница – две. Американка ни разу не подала навылет, у Жабер – один эйс за матч.
Накануне Онс Жабер стартовала на Итоговом турнире матчем с белоруской Ариной Соболенко и проиграла ей со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 5:7. Пегула также уступила в стартовом матче – гречанке Марии Саккари – 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующей победительницей турнира является Гарбинье Мугуруса.
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