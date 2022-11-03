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Де Минор прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Париже

Де Минор прокомментировал победу над Медведевым на турнире в Париже
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Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым в матче второго круга турнира в Париже.

«Это конец года, все немного устали, но я очень горжусь своим выступлением. Я просто играл очень умно. Я знал, что это будет шахматный матч, где оба подталкивают друг друга к агрессии, но иногда не хотелось быть слишком агрессивным. Это была отличная битва, и я очень рад, что смог победить», — приводит слова Де Минора официальный сайт ATP.

Отметим, де Минор впервые в карьере одержал победу над Медведевым. Ранее россиянин четыре раза обыгрывал австралийца в очных матчах.

В третьем круге «Мастерса» в Париже де Минор сыграет с 16-м сеяным американцем Фрэнсисом Тиафо.

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