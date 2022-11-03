Томми Пол поделился эмоциями после победы над Рафаэлем Надалем на турнире в Париже

31-я ракетка мира, американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (2) в матче второго круга турнира в Париже (3:6, 7:6 (7:4), 6:1).
«Я был взволнован из-за этого матча, потому что всегда интересно, когда ты играешь с теннисистом из Большой тройки. Это моя вторая игра с Надалем. В первый раз я очень нервничал. Это было странно, но на этот раз я по-настоящему не нервничал и был довольно расслаблен, выходя на корт и накануне матча. Думаю, что это сыграло свою роль. Я вышел, и сыграл довольно хорошо. Он выиграл первый сет, но я чувствовал, что с самого начала играл хорошо. Наверное, это был мой лучший матч за последние три месяца», — приводит слова Пола официальный сайт ATP.
В следующем круге Пол встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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