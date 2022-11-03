Мария Саккари прокомментировала победу над Ариной Соболенко на Итоговом турнире

Пятая ракетка мира, 27-летняя греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу в своём втором матче Итогового чемпионата WTA. Соперницей Саккари была белорусская теннисистка Арина Соболенко. Греческая спортсменка одержала победу со счётом 6:2, 6:4.
«Я чувствовал, что не сделала ничего неправильного, начиная со счёта 0:3. Может быть, я была немного пассивна, но в то же время она начала доставать больше мячей. Она стала более агрессивной на корте. Она наносила каждый удар и не пропускала мячи, как в первых полутора сетах.
Я просто сказала себе, продолжай делать то, что ты делаешь, и у тебя будут свои шансы. Я бы сказала, что мне удалось завершить матч в свою пользу с небольшой долей заслуженной удачи», — приводит слова гречанки Tennis Majors.
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