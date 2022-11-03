Мария Саккари после победы над Соболенко рассказала, в чём Арине нет равных
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над Ариной Соболенко на Итоговом чемпионате WTA. Саккари обыграла Соболенко со счётом 6:2, 6:4.
По словам Марии, Арине нет равных в том, что касается ударов.
«Если не быть агрессивной на корте — игра окончена. Если бы я действовала пассивно, в особенности против Соболенко, самой сильной ударницы в туре, — до свидания. Поэтому я так и сделала. Если не делать этого здесь, то где вообще тогда?» — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.
В другом матче дня Онс Жабер победила Джессику Пегулу. В этой группе у Саккари уже две победы, у Соболенко и Жабер — по одной, у Пегулы — ни одной.
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