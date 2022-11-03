Рафаэль Надаль написал пост после неожиданного поражения от 31-й ракетки мира в Париже

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 2 ноября, Надаль во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) проиграл американскому теннисисту Томми Полу, занимающему 31-е место в рейтинге ATP. Пол победил Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

«До свидания, Париж… Увидимся в мае на «Ролан Гаррос». Спасибо», — написал Рафаэль, прикрепив текст к своей фотографии, сделанной после матча.

Фото: из соцсетей рафаэля надаля

В третьем круге «Мастерса» Томми Пол сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Что касается Надаля, то теперь он готовится к Итоговому чемпионату ATP в Турине.

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