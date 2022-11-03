Матс Виландер высказался о поведении Иги Свёнтек, размахивавшей руками у сетки в Сан-Диего

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал поведение первой ракетки мира, 21-летней польки Иги Свёнтек, которая размахивала руками у сетки в одном из эпизодов по ходу финала турнира в Сан-Диего в октябре. Ранее Свёнтек извинилась перед представительницей Хорватии Донной Векич, которую она обыграла в финале того турнира со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

«Ига Свёнтек — целеустремлённая теннисистка. А в таких случаях порой сам не понимаешь, что делаешь: поднимаешь руки, ещё что-то. Не думаю, что об этом стоит беспокоиться. Но другие игроки — да, они смотрят на это и думают: ого, может, она недовольна собой.

Это показывает, какова Ига Свёнтек. Её мотивация не в том, чтобы быть номером один в мире. Не в том, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема». Это сопутствующие бонусы. Её мотивация состоит в том, чтобы стать лучшим игроком, выдавать максимум всякий раз по выходе на корт. Уверен, она делает эти жесты даже тогда, когда тренируется, а не играет перед зрителями за рейтинговые очки и титулы. Вот такой драйв у неё внутри», — приводит слова Виландера Eurosport.



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