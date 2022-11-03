Надаль впервые в карьере не преодолел барьер 1/16 финала на двух «Мастерсах» подряд
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отметился неприятным статистическим событием после поражения во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция).
Напомним, что вчера, 2 ноября, знаменитый испанец проиграл во втором раунде престижного французского турнира американскому теннисисту Томми Полу, занимающему 31-е место в рейтинге ATP. Пол победил Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.
Таким образом, Король грунта впервые в карьере не сумел преодолеть стадию 1/16 финала на двух турнирах серии «Мастерс» подряд. Об этом сообщает Opta Ace в своём «твиттере». На соревнованиях аналогичной категории в Цинциннати, которые проходили в августе, Рафаэль уступил представителю Хорватии Борне Чоричу.
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