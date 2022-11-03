Чемпионка ТБШ Эшли Барти рассказала о публичной истерике после поражения от Касаткиной

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти рассказала о публичной истерике, которая случилась у неё после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге Уимблдона 2018 года. Барти проиграла Касаткиной со счётом 5:7, 3:6 в том матче.
«Я была 22-летней квалифицированной профессиональной спортсменкой. Но в тот момент у меня случилась публичная истерика», — приводит слова Барти news.com.au, ссылаясь на её автобиографию.
По словам Эшли, она обрушилась на свою команду, но после этого ей стало противно от самой себя.
«Не только из-за поражения, но и из-за потери достоинства. Я избегала всех близких и плакала, пока не заснула, смущённая и пристыжённая», — добавила она.
Напомним, Барти объявила о завершении карьеры в марте 2022 года, когда ей было 25 лет.
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