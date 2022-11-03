Алекс де Минор написал пост после победы над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже

25-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как победил третьего номера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже. Де Минор обыграл Медведева со счётом 6:4, 2:6, 7:5.

«Первая победа над игроком из топ-5! Теперь хочу большего», — написал Алекс.

Напомним, Медведев в лучшем случае начнёт новую неделю на пятом месте в рейтинге АТР. Но его ещё могут подвинуть и другие преследователи: канадец Феликс Оже-Альяссим и соотечественник Андрей Рублёв. Отметим, что именно по этому новому рейтингу будет произведён посев на Итоговом турнире — 2022 в Турине (Италия).

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