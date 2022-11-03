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Новак Джокович предупредил Карлоса Алькараса, который в 19 лет стал первой ракеткой мира

Новак Джокович предупредил Карлоса Алькараса, который в 19 лет стал первой ракеткой мира
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович предупредил 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, что того ожидает сложный сезон. В сентябре Алькарас выиграл Открытый чемпионат США и стал самой молодой первой ракеткой мира, побив рекорд австралийского теннисиста Ллейтона Хьюитта, установленный в 2002 году.

«Когда ты преследуешь, на тебя меньше давления. А вот когда за тобой гонятся, когда все хотят оказаться там, где ты, всё ментально меняется.

У него [Алькараса] был удивительный сезон. Он заслужил своими результатами первое место. В конце концов, результаты — лучший критерий для рейтинга. Он выигрывал турниры «Большого шлема» и всегда хорошо играл», — приводит слова Джоковича Eurosport.

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