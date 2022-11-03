Рафаэль Надаль прокомментировал неожиданное поражение от 31-й ракетки мира в Париже

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё поражение на «Мастерсе» в Париже. Вчера, 2 ноября, Надаль во втором круге «Мастерса» проиграл американскому теннисисту Томми Полу, занимающему 31-е место в рейтинге ATP. Пол победил Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.
«Томми заслужил это. Такое порой случается. Он играл агрессивно, провёл много классных ударов. Я имел шанс выиграть матч во втором сете, но ужасно провёл тот гейм. Да, я не заслужил победу, потому что очень плохо сыграл в ключевой момент.
До того момента всё было в порядке, матч складывался хорошо. Это был мой первый матч после перерыва. На таком покрытии нельзя ошибаться на подаче», — сказал Надаль на пресс-конференции.
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