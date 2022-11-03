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Стефанос Циципас назвал теннисиста, который напоминает ему самого себя

Стефанос Циципас назвал теннисиста, который напоминает ему самого себя
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что 19-летний датский спортсмен Хольгер Руне напоминает ему самого себя.

«Может, Руне ещё и не в топ-10, но очень скоро там окажется. Когда я играю с ним, такое впечатление, что я играю с парнем из первой тройки. Я не смотрю на его рейтинг. Он не соответствует тому, на что он способен.

Это большой вызов, потому что он играет в своего рода бесстрашный теннис. Это чем-то напоминает мне самого себя, когда я впервые стал участвовать в туре. Играешь в такой теннис, в который не получится играть каждый день», — приводит слова Циципаса Eurosport.

В настоящий момент Руне занимает 18-е место в рейтинге ATP.

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