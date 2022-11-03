Рафаэль Надаль: сложно представить, что я приеду на Итоговый и смогу выиграть турнир

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своих перспективах на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

«Мне сложно представить сейчас, что я приеду на Итоговый турнир в форме, достаточно хорошей форме, и смогу выиграть турнир. Единственное, что я могу сделать, это попытаться приехать на турнир раньше, чтобы хорошо потренироваться с ребятами, а затем выложиться по полной на корте. Надеюсь, тело меня не подведёт.



Вот и всё. Я постараюсь, чтобы всё прошло хорошо. А если нет, то, знаете, в следующем году я постараюсь провести свой лучший сезон», — сказал Рафаэль Надаль на пресс-конференции.



Помимо Надаля, на Итоговый турнир квалифицировались испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим.