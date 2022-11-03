Рафаэль Надаль: сложно представить, что я приеду на Итоговый и смогу выиграть турнир

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своих перспективах на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
«Мне сложно представить сейчас, что я приеду на Итоговый турнир в форме, достаточно хорошей форме, и смогу выиграть турнир. Единственное, что я могу сделать, это попытаться приехать на турнир раньше, чтобы хорошо потренироваться с ребятами, а затем выложиться по полной на корте. Надеюсь, тело меня не подведёт.
Вот и всё. Я постараюсь, чтобы всё прошло хорошо. А если нет, то, знаете, в следующем году я постараюсь провести свой лучший сезон», — сказал Рафаэль Надаль на пресс-конференции.
Помимо Надаля, на Итоговый турнир квалифицировались испанец Карлос Алькарас, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и канадец Феликс Оже-Альяссим.
- 3 ноября 2022
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:53
-
10:05
-
10:01
-
09:39
-
09:25
-
08:49
-
08:45
-
08:30
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:57
-
07:54
-
07:26
-
06:22
-
04:52
-
04:42
-
03:43
-
03:11
-
01:54
-
00:48
- 2 ноября 2022
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:30
-
22:11
-
20:55